Раскрыты потери украинской армии за сутки на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 1180 боевиков, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.
Группировка российских войск «Север» уничтожила 120 военных, 4 автомобиля, 2 броневика. Западная группировка войск устранила более 180 военнослужащих, а также 4 бронированные машины, 3 склада боеприпасов и 14 автомобилей. Результат работы Южной группировки — свыше 200 устраненных украинских военных, 2 бронированные машины и 17 авто.
Центральная группировка российских войск уничтожила за сутки более 410 военных, 4 бронированные машины, 7 автомобилей и артиллерийское орудие. ВСУ из-за действий группировки войск «Восток» потеряли за сутки более 220 боевиков, 3 бронированные машины, 7 автомобилей и 3 орудия. Российские военные группировки «Днепр» уничтожили до 50 военных ВСУ, полевое орудие и 10 авто.
Ранее российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», хваставшихся взятием Купянска.