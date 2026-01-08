Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 8 января 2026Бывший СССР

Раскрыты потери украинской армии за сутки на всех направлениях СВО

ВСУ потеряли около 1180 боевиков за сутки на всех направлениях
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Раскрыты потери украинской армии за сутки на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 1180 боевиков, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Группировка российских войск «Север» уничтожила 120 военных, 4 автомобиля, 2 броневика. Западная группировка войск устранила более 180 военнослужащих, а также 4 бронированные машины, 3 склада боеприпасов и 14 автомобилей. Результат работы Южной группировки — свыше 200 устраненных украинских военных, 2 бронированные машины и 17 авто.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Центральная группировка российских войск уничтожила за сутки более 410 военных, 4 бронированные машины, 7 автомобилей и артиллерийское орудие. ВСУ из-за действий группировки войск «Восток» потеряли за сутки более 220 боевиков, 3 бронированные машины, 7 автомобилей и 3 орудия. Российские военные группировки «Днепр» уничтожили до 50 военных ВСУ, полевое орудие и 10 авто.

Ранее российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», хваставшихся взятием Купянска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны Дании подтвердило готовность ударить по контингенту США

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Умер актер из «Рэкетира» Мурат Бисембин

    Тело российского журналиста нашли во Франции

    В России отреагировали на призыв Зеленского к США захватить Кадырова как Мадуро

    В украинском городе объявили ЧС национального уровня

    Раскрыты потери украинской армии за сутки на всех направлениях СВО

    Названы главные фавориты хоккейного турнира Олимпиады-2026

    Раскрыт состав экипажа захваченного США танкера Marinera

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok