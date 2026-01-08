Раскрыты потери украинской армии за сутки на всех направлениях СВО

ВСУ потеряли около 1180 боевиков за сутки на всех направлениях

Раскрыты потери украинской армии за сутки на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 1180 боевиков, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Группировка российских войск «Север» уничтожила 120 военных, 4 автомобиля, 2 броневика. Западная группировка войск устранила более 180 военнослужащих, а также 4 бронированные машины, 3 склада боеприпасов и 14 автомобилей. Результат работы Южной группировки — свыше 200 устраненных украинских военных, 2 бронированные машины и 17 авто.

Центральная группировка российских войск уничтожила за сутки более 410 военных, 4 бронированные машины, 7 автомобилей и артиллерийское орудие. ВСУ из-за действий группировки войск «Восток» потеряли за сутки более 220 боевиков, 3 бронированные машины, 7 автомобилей и 3 орудия. Российские военные группировки «Днепр» уничтожили до 50 военных ВСУ, полевое орудие и 10 авто.

Ранее российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», хваставшихся взятием Купянска.