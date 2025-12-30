Российские войска уничтожили хваставшихся взятием Купянска бойцов Хартии

Российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», хваставшихся взятием Купянска. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что украинские военнослужащие были уничтожены в самом городе, ситуация в котором сейчас находится под контролем Вооруженных сил России. При этом украинские военные ведут масштабное контрнаступление на этом участке фронта.

«Всего за выходные ВСУ провели шесть контратак. Нашими военными была уничтожена штурмовая группа 92-й ОШБр (отдельная штурмовая бригада — прим. «Ленты.ру»), в составе которой принимали участие боевики из элитной 3-й ОШБр «Азов» (признана в России запрещенной террористической организацией). Попытку атак украинская армия предприняла, воспользовавшись туманом», — говорится в сообщении. По данным канала, за трое суток украинские войска потеряли более 80 военнослужащих, включая бразильских наемников и бойцов «Хартии».

Ранее в Минобороны России сообщили о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Купянск. Как отметили в ведомстве, в ходе операции украинские войска потеряли 26 солдат и 17 единиц военной техники.