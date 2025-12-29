Реклама

Россия
12:25, 29 декабря 2025Россия

ВСУ попытались прорваться в Купянск

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды попытались прорваться в Купянск. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Запад» за сутки отразили две атаки украинских формирований, а также иностранных наемников в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка.

Отмечается, что ВСУ пытались прорваться в Купянск. Противник потерял 26 солдат и 17 единиц военной техники, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины атаковали семь регионов России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Всего по России выпустили 89 беспилотников самолетного типа. Больше всего — 49 — сбили над территорией Брянской области.

