ВСУ ночью атаковали семь российских регионов

Минобороны заявило об атаке 89 БПЛА на семь регионов в России

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали семь регионов России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Всего по России выпустили 89 беспилотников самолетного типа. Больше всего — 49 — сбили над территорией Брянской области.

Еще 18 уничтожили над Новгородской областью, 11 — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по одному над Орловской, Ростовской и Смоленской областью, а также еще один над акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что Украина ударила по России во время встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. ВСУ атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников, в регионе прогремело не менее пяти взрывов.