23:08, 28 декабря 2025Россия

Украина ударила по России во время встречи Трампа с Зеленским

Shot: Над Краснодаром и другими городами региона прогремела серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что в Краснодаре прогремело около пяти взрывов. По словам очевидцев, они прозвучали в восточной и северной части города. Также был слышен «мерзкий гул от мотора», а в небе появились яркие вспышки. Кроме того, как уточняет Shot, взрывы прогремели и в других городах региона.

По предварительным данным, при атаке были задействованы дроны типа «Лютый». Отмечается, что они летели на низкой высоте.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Вечером в воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она проходит в частной резиденции Мар-а-Лаго.

