21:39, 28 декабря 2025Мир

Встреча Трампа и Зеленского началась

Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским началась во Флориде. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что глава Белого дома встретил Зеленского у парадного входа в частную резиденцию Мар-а-Лаго. По данным телеканала, переговоры состоятся в столовой поместья за закрытыми дверями.

Ранее Зеленский назвал темой встречи с Трампом вопрос территориальных уступок.

В воскресенье, 28 декабря, Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину перед встречей с Владимиром Зеленским. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным. Разговор продлился один час и 15 минут. Трамп также анонсировал звонок Путину после переговоров с Зеленским.

