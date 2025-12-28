Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 28 декабря 2025Мир

Трамп позвонит Путину после встречи с Зеленским

Трамп сообщил, что позвонит Путину после встречи с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что намерен вновь позвонить главе России Владимиру Путину после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляцию встречи ведет Белый дом на YouTube.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону после встречи с украинской стороной вечером.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину перед переговорами с Владимиром Зеленским. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным. Разговор продлился один час и 15 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Встреча Трампа и Зеленского началась

    Трамп высказался о Путине и Зеленском

    Зеленский раскрыл тему встречи с Трампом

    Трамп позвонит Путину после встречи с Зеленским

    На Западе допустили «публичную казнь» на встрече Трампа с Зеленским

    Трамп назвал выгоду от завершения конфликта на Украине

    Ватикан отправил Украине 100 тысяч пачек супов быстрого приготовления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok