19:57, 28 декабря 2025Мир

Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским

Трамп сообщил, что позвонил Путину перед переговорами с Зеленским
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moo / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину перед переговорами со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.

По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным.

Зеленский прибыл в Майами для встречи с президентом США вечером 28 декабря. Переговоры запланированы на 21:00 по московскому времени.

У борта политика встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина, при этом представители администрации Трампа отсутствовали в кадре.

