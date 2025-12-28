Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским

Трамп сообщил, что позвонил Путину перед переговорами с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину перед переговорами со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.

По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным.

Зеленский прибыл в Майами для встречи с президентом США вечером 28 декабря. Переговоры запланированы на 21:00 по московскому времени.

У борта политика встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина, при этом представители администрации Трампа отсутствовали в кадре.