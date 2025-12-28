Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом вечером 28 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с президентом США Дональдом Трампом вечером 28 декабря. Видео прибытия публикует издание «Новости.LIVE» в Telegram.

На видео запечатлен момент спуска Зеленского по трапу с борта самолета, он был одет в черные брюки и рубашку поло. У борта политика встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина, при этом представители администрации Трампа отсутствовали в кадре.

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 21:00 мск 28 декабря.

Ранее Зеленский заявил, что многое в вопросе урегулирования конфликта на Украине может решиться к Новому году. Он также призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию.