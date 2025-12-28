Реклама

Зеленский предрек важные новости до Нового года

Зеленский: Многое в вопросе конфликта на Украине может решиться к Новому году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Многое в вопросе урегулирования конфликта на Украине может решиться к Новому году. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы делаем для этого все возможное, но будут ли приняты решения — зависит от партнеров», — сообщил он.

Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию. Политик также прокомментировал массированные удары Вооруженных сил России и потребовал новых поставок ракет для систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее издание The Financial Times (FT) раскрыло предполагаемую тактику Зеленского в ходе встречи с Трампом. По словам собеседника FT, политик не ожидает согласия России на условия Киева и Европы по урегулированию конфликта на Украине.

