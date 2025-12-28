Раскрыта предполагаемая тактика Зеленского в ходе встречи с Трампом

FT: Зеленский намерен убедить Трампа в ходе встречи надавить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен убедить президента США Трампа в ходе встречи в Флориде 28 декабря надавить на Россию. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседник FT раскрыл содержание телефонного разговора Зеленского с лидерами стран Европы 27 декабря перед встречей с Трампом. По его словам, политик не ожидает согласия России на условия Киева и Европы по урегулированию конфликта на Украине, поэтому намерен убедить американского лидера надавить на Москву.

Как пишет издание, Зеленский намерен согласиться на вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной территории Донбасса только при условии проведения референдума. Киев также вновь призвал европейских политиков обеспечить стабильное финансирование ВСУ.

Ранее агентство Reuters раскрыло планируемые вопросы обсуждения Зеленского и Трампа. Журналисты указали на заявление Зеленского о том, что условия обновленного мирного плана из 20 пунктов были согласованы на 90 процентов перед встречей во Флориде.