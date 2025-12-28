Реклама

Стали известны вопросы обсуждений Зеленского и Трампа

Reuters: Зеленский и Трамп обсудят Донбасс и ЗАЭС в ходе встречи во Флориде
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудят вопросы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и подконтрольных Киеву территорий Донбасса в ходе встречи во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Об этом пишет Reuters.

«Зеленский и Трамп встретятся во Флориде, чтобы выработать план по прекращению конфликта на Украине, но столкнутся с серьезными разногласиями по важнейшим вопросам», — отмечают журналисты.

Reuters указало на заявление Зеленского о том, что условия обновленного мирного плана из 20 пунктов были согласованы на 90 процентов перед встречей во Флориде. При этом подчеркивается, что вопросы территориальных уступок Киева России по-прежнему остаются нерешенными.

Ранее издание The Telegraph заявило о полученном Зеленским в неподходящий момент ударе. По мнению журналистов, новый виток расследования Национального антикоррупционного бюро Украины подорвет «легитимность» политика перед переговорами с Трампом.

