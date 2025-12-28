Реклама

13:55, 28 декабря 2025Мир

Стало известно о полученном Зеленским в неподходящий момент ударе

Telegraph: Обыски в Киеве стали ударом по улетевшему в США Зеленскому
Дмитрий Воронин
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Обыски у близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому политиков назвали ударом по отправившемуся на встречу с президентом США Дональдом Трампом главе республики. Об этом со ссылкой на публикацию Telegraph сообщает РИА Новости.

Обыск, который сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели в здании Верховной Рады в Киеве, «стал новым ударом по Владимиру Зеленскому, который еще не оправился от последствий скандала с откатами в энергетическом секторе», говорится в статье. Ее авторы указывают на опасения, что новый виток расследования подорвет «легитимность» политика в самый неподходящий момент, то есть перед переговорами с американским коллегой, на которых, как предполагается, украинская сторона намерена заручиться поддержкой США по поводу ситуации с урегулированием конфликта.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде 28 декабря вечером по московскому времени. В пятницу известия об этом стали поводом для оптимизма на рынках, на фоне чего индекс Мосбиржи прибавил около 1,6 процента.

В субботу в НАБУ сообщили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной Рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. По данным местных СМИ, среди тех, кому предъявили подозрение, есть приближенный к Зеленскому Юрий Кисель и бывший первый помощник главы государства Сергей Шефир. Журналисты подчеркивали, что следственные мероприятия начались сразу после вылета Зеленского в США.

