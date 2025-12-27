Близкого к Зеленскому депутата связали с обысками НАБУ в районе офиса политика

Железняк: Близкий к другу Зеленского депутат Кисель является целью обысков НАБУ

Близкий к другу президента Украины Владимира Зеленского основателю студии «Квартал-95» Сергею Шефиру депутат Верховной Рады Юрий Кисель является целью обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил близкий к ведомству парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он опубликовал скриншот новости о том, что НАБУ осуществляло прослушку Шефира в рамках борьбы с коррупцией. «Есть ощущение, что это продолжение этой новости», — намекнул парламентарий.

Другой депутат Верховной Рады, Алексей Гончаренко, (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал, что «Квартал-95» понесет новые потери. По его словам, вслед за бизнесменом Тимуром Миндичем, который также связан со студией, будет задержана «еще одна из звезд» объединения. Имени Гончаренко не назвал.

Ранее тот же Алексей Гончаренко написал, что НАБУ выехало в правительственный квартал в Киеве, где также расположен офис президента страны Владимира Зеленского. По его информации, НАБУ выявило схему передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского «Слуга народа».