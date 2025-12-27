НАБУ выехало в район офиса Зеленского

Гончаренко: НАБУ выехало в правительственный квартал в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выехало в правительственный квартал в Киеве, где также расположен офис президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас сотрудники НАБУ въезжают в правительственный квартал», — написал депутат.

По его информации, НАБУ выявило схему передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского «Слуга народа». Парламентарий уточнил, что сейчас в рядах однопартийцев правящего движения паника, а многие из них пошли на сотрудничество с антикоррупционным бюро.

В то же время НАБУ сделали заявление по поводу этого дела.

По данным следствия, участники группы систематически получали незаконную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины из заявления НАБУ

Ранее опрос Socis зафиксировал, что среди жителей Украины бытует мнение о причастности Владимира Зеленского к коррупционной схеме в энергосекторе страны.