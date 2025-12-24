Украинцы высказались о причастности Зеленского к коррупционной схеме

Socis: Только 19 процентов украинцев верят, что Зеленский не знал о коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский является частью коррупционной схемы, считают 39 процентов опрошенных украинцев. Об этом со ссылкой на опрос Socis пишет «Украинская правда».

По данным издания, 29 процентов жителей страны высказались, что он знал о коррупции в своем окружении, но непосредственного участия не принимал. Только 19 процентов респондентов верят, что Зеленский не знал о коррупции в своем окружении и не причастен к «схеме Миндича».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило информацию о полученном Зеленским миллиарде долларов, заработанном на коррупционных схемах.