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14:12, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Барановская возмутилась из-за правил на ЕГЭ и назвала их «просто ужасом»

Телеведущая Юлия Барановская возмутилась из-за правил проведения ЕГЭ
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Телеведущая Юлия Барановская возмутилась из-за правил, которые необходимо соблюдать школьникам, когда они сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ). Мнением о них ведущая поделилась с изданием KP.RU.

«Правила проведения экзамена даже слушать страшно. Представить сложно, что чувствуют дети. Недавно прочла новость, что в этом году на экзаменах запрещены обыски детей. Только вдуматься: обыски детей!» — сказала Барановская. Она назвала эти правила «просто ужасом».

Ранее сообщалось, что школьнице из Санкт-Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без трусов. Уточнялось, что на ее нижнем белье были металлические колечки, на которые среагировал металлодетектор. Глава Приморского района города Богдан Заставный позже заявил, что по итогам произошедшего организаторам проведения экзамена устроили дополнительный инструктаж.

До этого блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как пытался решить задания из ОГЭ по обществознанию, который сдают в девятом классе. Он признался, что не справился с заданиями.

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