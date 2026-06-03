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14:03, 3 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Названы особенности истребителя Су-75

Военный эксперт Дандыкин: Истребитель Су-75 показал маневренные качества
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский однодвигательный истребитель Су-75 показал свои маневренные качества, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях Су-75 он рассказал «Ленте.ру».

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха рассказал, что работы по российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Су-75, также известному как Checkmate, находятся на этапе постройки опытного образца.

«Предполагается, что это будет не просто истребитель, это будет, с учетом второго члена экипажа, самый главный элемент. Целые платформы для нанесения удара по противнику и для координации действий с другими самолетами, в том числе с беспилотниками типа "Охотник", которыми он будет управлять для нанесения ударов по противнику. В этом его особенности», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, первые испытания истребителя прошли успешно.

«Первые испытания прошли успешно. Ну и, соответственно, ждут в войсках. Одноместные очень хорошо себя показывают во время специальной военной операции (СВО). Они наносят удары и уходят практически невидимыми для врага», — подчеркнул Дандыкин.

Издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что российский однодвигательный Су-75 станет самым доступным истребителем пятого поколения. По данным западного журнала, программа С-75 была инициирована с расчетом на очень низкие затраты на разработку, поскольку предполагает использование технологий двухместного истребителя пятого поколения Су-57.

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