Крупнейшими покупателями золота в апреле стали две страны

WGC: Китай и Польша стали крупнейшими покупателями золота в апреле 2026 года

В апреле 2026 года Центральные банки по всему миру приобрели 17 тонн золота. Это выяснили аналитики Всемирного совета по золоту (WGC).

По их данным, крупнейшими покупателями этого драгоценного металла стали Польша и Китай. Первая страна приобрела 14 тонн, вторая — 8 тонн. Кроме того, Чехия нарастила свои запасы на 3 тонны.

Банк России продал 6 тонн золота, а регулятор Узбекистана — 1 тонну.

Ранее сообщалось, что золото обогнало казначейские облигации СГА в качестве крупнейшего резервного актива. К концу прошлого года вложения мировых Центральных банков в драгоценный металл составили 27 процентов портфеля. Доля казначейских облигаций США сжалась с 25 до 22 процентов.

В марте Центральные банки по всему миру реализовали 66 тонн золота. Крупнейшими продавцами стали Турция и Россия. Первая продала 60 тонн, вторая — от 6 тонн.