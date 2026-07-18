Владимир Соловьев оказался в эпицентре атаки дрона ВСУ во время съемок

Соловьев и его команда чуть не попали под атаку дрона ВСУ на трассе «Новороссия»

Телеведущий Владимир Соловьев с командой чуть не попали под атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трассе Р-280 «Новороссия» во время работы над документальным проектом «За лентой» для телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты проводили интервью с солдатами 19-го отдельного батальона противодействия беспилотным системам, задача которых обеспечивать защиту одного из участков трассы от атак украинских дронов.

Во время съемок военнослужащие заметили дрон. Командир использовал FPV-перехватчик, поразивший цель за несколько секунд до удара по гражданскому грузовику.

Военные оперативно предотвратили атаку, съемочная группа не пострадала.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что Донбасс перейдет под полный контроль России до конца 2026-го. Он отметил, что, вероятно, Россия будет контролировать большую часть Запорожской и Херсонской областей до конца года.