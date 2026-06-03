Раскрыты главные секреты долгожителей

Кардиолог Наталья Агапова посоветовала умеренную физическую активность для долголетия

Врач-кардиолог Наталья Агапова раскрыла главные секреты долгожителей. Ее слова приводит REGIONS.

Первый секрет — умеренная физическая активность: регулярные занятия бегом, велосипедом или быстрой ходьбой при минимизации сидячего образа жизни. Эксперт отметила, что изнурительные тренировки и строгие диеты не нужны для долголетия.

Второй важный фактор — качественный сон продолжительностью 7-8 часов без ночных пробуждений. Отдых на протяжении 6 часов и менее повышает риск развития слабоумия. Третий секрет — отдавать предпочтение необработанной пище, особенно сырым овощам, при полном отказе от добавленного сахара и продуктов с консервантами.

Ранее португальский нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду раскрыл главный секрет своего спортивного долголетия. Футболист назвал главным инструментом здоровый сон. Он рассказал, что ложится около полуночи и встает в 8:30 утра.

