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14:04, 3 июня 2026Спорт

Раскрыты главные секреты долгожителей

Кардиолог Наталья Агапова посоветовала умеренную физическую активность для долголетия
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог Наталья Агапова раскрыла главные секреты долгожителей. Ее слова приводит REGIONS.

Первый секрет — умеренная физическая активность: регулярные занятия бегом, велосипедом или быстрой ходьбой при минимизации сидячего образа жизни. Эксперт отметила, что изнурительные тренировки и строгие диеты не нужны для долголетия.

Второй важный фактор — качественный сон продолжительностью 7-8 часов без ночных пробуждений. Отдых на протяжении 6 часов и менее повышает риск развития слабоумия. Третий секрет — отдавать предпочтение необработанной пище, особенно сырым овощам, при полном отказе от добавленного сахара и продуктов с консервантами.

Ранее португальский нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду раскрыл главный секрет своего спортивного долголетия. Футболист назвал главным инструментом здоровый сон. Он рассказал, что ложится около полуночи и встает в 8:30 утра.

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