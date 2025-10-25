Футболист Роналду назвал секретом спортивного долголетия здоровый сон

Португальский нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду раскрыл главный секрет спортивного долголетия. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на видеоролик в Whoop.

Футболист назвал главным инструментом здоровый сон. Он рассказал, что ложится около полуночи и встает в 8:30 утра. «Это самое главное из всего, что мы имеем в жизни с точки зрения того, как сохранить здоровье», — признался Роналду.

В 2021 году Роналду раскрыл, как он поддерживает физическую форму. Секрет португальца — физические нагрузки. Кроме тренировок на поле Роналду ежедневно проводит время в домашнем тренажерном зале и бассейне.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.