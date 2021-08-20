Раскрыт секрет физической формы 36-летнего Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду раскрыл, как он поддерживает физическую форму. Об этом сообщает The Mirror.

Первое правило 36-летнего футболиста — шестиразовое питание. Он добавляет в рацион большое количество куриного мяса, фруктов, овощей, а также содержащей белок пищи, не употребляет сладкое и алкоголь, при этом позволят себе иногда съесть кусок пиццы. Второй секрет португальца — физические нагрузки. Кроме тренировок на поле, Роналду ежедневно проводит время в домашнем тренажерном зале и бассейне. Третье правило — сон пять раз в день.

17 августа Роналду прокомментировал многочисленные слухи о вероятном уходе из «Ювентуса». Он назвал спекуляции на эту тему неуважением к нему и руководству клуба.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянский клуб он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг».

