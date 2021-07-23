Фото Роналду с невестой в обтягивающем платье собрало 4 миллиона лайков за час

Фото нападающего сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с невестой Джорджиной Родригес в обтягивающем платье собрало четыре миллиона лайков за час. Публикация доступна в Instagram спортсмена.

На снимке футболист и модель позируют в белой одежде на фоне моря и гор. «Моя прекрасная королева», — написал Роналду. Фотография была сделана на Майорке. В комментариях одноклубники Роналду восхитились красотой пары, а фанаты позавидовали идиллии возлюбленных.

В феврале Родригес попала на обложку журнала Sportsweek. 27-летняя испанка предстала перед фанатами в черном бикини. Размещенное в Instagram Родригес фото набрало более 1,8 миллиона лайков.

Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.