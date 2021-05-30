Невеста Роналду прокомментировала будущее футболиста в «Ювентусе»

Невеста португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес прокомментировала будущее футболиста в команде. Ее слова приводит AS.

Родригес заявила, что 36-летний форвард продолжит выступать за итальянский клуб. Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в 2022 году.

«Ювентус» занял четвертое место по итогам сезона в чемпионате Италии и вышел в Лигу чемпионов. 22 мая сообщалось о готовности Роналду покинуть клуб и вернуться в «Манчестер Юнайтед» в том случае, если «старая синьора» не пробьется в ЛЧ.

Футболист выступает за туринский клуб с лета 2018-го. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету выступления за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал». Форвард пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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