Стало известно о готовности Роналду к возвращению в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду готов к возвращению «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает AS.

По информации источника, с нападающим лично общался главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Отмечается, что игрок никогда не был так близок к возвращению в английский клуб, как сейчас.

Роналду должен принять окончательное решение о продолжении карьеры после окончания чемпионата Италии. Роналду уйдет, если «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов. В противном случае португалец может остаться в команде.

В конце апреля сообщалось, что Роналду готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в МЮ. Сейчас португалец получает в «Ювентусе» около 31 миллиона евро за сезон.

Португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003-го по 2009 год. На его счету 118 забитых мячей и 69 голевых передач в 292 матчах в составе манкунианцев.