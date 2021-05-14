Агент Роналду оценил шансы футболиста на возвращение в Португалию

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, оценил шансы игрока на возвращение в португальский «Спортинг». Об этом сообdщает Record.

По его словам, нападающего очень обрадовало завоевание командой чемпионского титула, однако пока Роналду не думает о возвращении на родину. Агент также добавил, что пока не может сказать о планах форварда ничего конкретного.

Ранее в пятницу, 14 мая, стало известно, что мать Роналду Долореш Авейру пообщалась с болельщиками «Спортинга». Она пообещала уговорить сына вернуться в лиссабонский клуб.

3 мая сообщалось о возможном возвращении Роналду в «Спортинг». Нападающий не намерен продлевать контракт с «Ювентусом», который истекает в 2022 году. Роналду находился в системе «Спортинга» с 1997 года. Он выступал за первую команду лиссабонцев с 2002 по 2003 год.