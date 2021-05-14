Мать Роналду пообещала уговорить сына вернуться в Португалию

Мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру пообщалась с болельщиками лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщает O Jogo.

Мать форварда участвовала в праздновании победы «Спортинга» в чемпионате Португалии. Женщина пообещала фанатам клуба уговорить Роналду вернуться. «В следующем сезоне он будет играть здесь», — заявила она.

3 мая сообщалось о возможном возвращении Роналду в «Спортинг». Нападающий не намерен продлевать контракт с Ювентусом, который истекает в 2022 году. Португалец рассматривает возвращение в родной клуб как один из вариантов продолжения карьеры.

23 апреля сообщалось, что Роналду может отправиться в «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что португалец готов на понижение зарплаты ради возвращения в стан «красных дьяволов».

Роналду находился в системе «Спортинга» с 1997 года. Он выступал за первую команду лиссабонцев с 2002 по 2003 год.