Роналду решил пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Eurosport.

По информации источника, португалец очень хочет присоединиться к манкунианцам, ради чего может снизить финансовые запросы до 20 миллионов евро за сезон. Сейчас 36-летний форвард зарабатывает 31 миллион. Уточняется, что из-за пандемии коронавируса МЮ не сможет позволить себе такой контракт.

13 апреля сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов обменять на Роналду французского полузащитника Поля Погба. Как относится к потенциальной сделке «Ювентус», не уточнялось.

Роналду в нынешнем сезоне провел 38 матчей во всех турнирах за «Ювентус». Форвард забил 32 мяча и сделал пять результативных передач.

Португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. На его счету 118 забитых мячей и 69 голевых передач в 292 матчах в составе манкунианцев.