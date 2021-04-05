Форвард «Спартака» обошел Роналду и Месси по количеству затраченных на гол минут

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев в 2021 году в среднем тратит на гол 61 минуту игрового времени. Об этом сообщается в Twitter красно-белых.

Столько же времени на одно взятие ворот требуется нападающему «Баварии» Роберту Левандовски, а капитан «Барселоны» Лионель Месси тратит на гол на одну минуту больше.

Соболев также превзошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду (107 минут на гол) и нападающего «Атлетико» Луиса Суареса (111 минут). Больше времени на гол требуется и Кариму Бензема из «Реала» (96 минут).

Соболев в 2021 году провел пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил семь мячей. В его активе также одна безрезультативная игра в Кубке России и один гол в двух встречах в составе сборной России.