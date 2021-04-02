Дзюба рассказал о реакции на первую зарплату в «Спартаке»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о реакции на первую зарплату в московском «Спартаке». Его слова приводятся в Twitter-аккаунте Евро-2020.

Дзюба вспомнил, как попал в дублирующий состав команды после окончания академии. «Когда я первый раз получил 400 или 500 долларов, то подумал: "Ничего себе! За это еще и платят". Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с детства», — заявил он, добавив, что самым сложным в карьере был переход с юношеского футбола на мужской.

Ранее 2 марта российский лыжник Иван Якимушкин раскритиковал зарплаты российских футболистов. Он обратил внимание, что Дзюба получает больше, чем все лыжники, вместе взятые.

Дзюба — выпускник академии «Спартака». В 2005 году он перешел во взрослую команду и числился там до 2015-го. С тех пор футболист защищает цвета «Зенита». В составе сине-бело-голубых он становился двукратным чемпионом России.