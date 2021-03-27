Дзюба обратился к нации после победы над Словенией в квалификации ЧМ

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к нации после победы над Словенией в матче квалификации чемпионата мира-2022. Интервью футболиста опубликовано на канале национальной команды в YouTube.

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Игрок поблагодарил болельщиков, находившихся и на стадионе. и у телевизоров, за поддержку. Он также выразил надежду, что команда порадовала граждан страны результатом. Злопыхателям Дзюба посоветовал крепиться.

Матч между Россией и Словенией прошел в Сочи в субботу, 27 марта, и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Артем Дзюба.

Победа позволила России набрать шесть очков и упрочить лидерство в группе H. Словенцы имеют на три очка меньше и занимают вторую позицию. В следующем туре сборная России 30 марта на выезде сыграет со Словакией.