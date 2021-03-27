Черчесов объяснил победу сборной России над Словенией в квалификации ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил победу над Словенией в квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По мнению специалиста, выиграл тот, кто проявил больше характера. Кроме того, по словам наставника россиян, его команде сопутствовала удача. Черчесов также рассказал, что соперник располагает игроками мирового уровня и действует очень компактно и агрессивно.

Матч между Россией и Словенией прошел в Сочи в субботу, 27 марта, и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Артем Дзюба.

Победа позволила России набрать шесть очков и упрочить лидерство в группе H. Словенцы имеют на три очка меньше и занимают вторую позицию. В следующем туре сборная России 30 марта на выезде сыграет со Словакией.