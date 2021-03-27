Сборная России благодаря дублю Дзюбы победила Словению в отборочном матче ЧМ

Сборная России по футболу на своем поле в матче второго тура квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 марта, в Сочи и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Артем Дзюба. У гостей гол на счету Йосипа Иличича.

Победа позволила России набрать шесть очков и укрепить лидерство в группе H. Словенцы имеют на три очка меньше и занимают вторую позицию.

В следующем туре сборная России 30 марта на выезде сыграет со Словакией. Словения в тот же день на чужом поле встретится с Кипром.