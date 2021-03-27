Назван стартовый состав сборной России на матч против Словении

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч против Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Об этом сообщает Sport24.

С первых минут на поле выйдет самый возрастной футболист команды Станислава Черчесова 37-летний Юрий Жирков. Полный состав российской сборной: Вратарь — Антон Шунин, оборона — Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Марио Фернандес и Андрей Семенов. Полузащита — Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов и Жирков. В нападении — форвард Артем Дзюба.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

24 марта российская сборная стартовала в отборочном турнире, переиграв команду Мальты. Отечественные футболисты праздновали победу со счетом 3:1.