Сборная России обыграла Мальту в первом матче отбора на чемпионат мира

Сборная России обыграла национальную команду Мальты в первом матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мальте и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Счет на 23-й минуте открыл капитан Артем Дзюба, вернувшийся в команду после прошлогоднего скандала. Затем преимущество россиян увеличил защитник Марио Фернандес. Во втором тайме отставание Мальты сократил полузащитник Джозеф Мбонг. На 89-й минуте голом отличился нападающий россиян Александр Соболев.

В начале марта появилась информация, что матч против Мальты может не состояться. В стране из-за пандемии коронавируса действует запрет на проведение всех спортивных мероприятий, но ради матча со сборной России было сделано исключение.

Кроме Мальты россиянам в группе H будут противостоять Хорватия, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф. 27 марта сборная России должна провести второй матч квалификации против Словении.