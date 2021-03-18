Российский нападающий Артем Дзюба отреагировал на критику из-за его возвращения в сборную России по футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не понимаю, откуда берется хейт, кого вызывать, а кого нет. Хейтеры всегда что-то говорят, им всегда все не так. У нас люди не умеют ценить других людей», — заявил футболист. 32-летний спортсмен добавил, что в сборной России есть обойма игроков, способных попасть в основу, и понадеялся, что своими результатами он сможет попасть в их число.

Состав сборной России на матчи квалификации чемпионата мира-2022 с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта) был объявлен в 15 марта. В список из 27 футболистов попал и Дзюба.

В ноябре 2020 года форвард оказался в центре скандала. Тогда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».

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