Губерниев анонсировал возбуждение из-за возвращения Дзюбы в сборную России

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возвращение форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению журналиста, футболист принесет национальной команде «необходимое игровое возбуждение, силу страсть и мастерство». Он также отметил, что считает нападающего твердым членом основного состава.

Состав сборной России на матчи квалификации чемпионата мира-2022 с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта) был объявлен в понедельник, 15 марта. В списке фигурируют 27 футболистов.

В ноябре 2020 года Дзюба оказался в центре скандала. Тогда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».

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