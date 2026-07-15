Криминалист рассказал о самых глупых и нелепых преступниках

Пользователь Reddit с ником NipSlip69420 вспомнил самых нелепых нарушителей закона, с которыми он сталкивался до долгу службы. Мужчина работает криминалистом и одним из первых исследует места преступлений.

«Один парень, взломавший заведение с игровыми автоматами, оставил внутри перчатку и свой фонарик [с отпечатками]. Не думаю, что его поймали бы, если бы он так не облажался. А другой преступник ограбил магазин, натянув на лицо колготки. Только вот он ходил в него по несколько раз в день, [так что его легко узнали]», — написал автор.

Он добавил, что если бы сам встал на кривую дорожку, то в обязательном порядке носил бы перчатки и не снимал их, а также надел бы что-нибудь, что полностью скрывает лицо.

«Да, многие так и поступают, но вы удивитесь, сколько преступников этого не делают», — заключил мужчина.

Ранее уборщик мест преступлений рассказал о самой жуткой увиденной им сцене. По его словам, это произошло в гараже дома, в котором добровольно расстался с жизнью отец семейства.