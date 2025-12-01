Уборщик мест преступлений рассказал о самом жуткой сцене в жизни

Пользователь Reddit с ником Valuable_Meeting9836, работавший уборщиком мест преступлений, рассказал о наиболее жуткой сцене, свидетелем которой он становился. По его словам, это произошло в доме добровольно расставшегося с жизнью молодого отца.

«Нам открыли молодая плачущая жена и ее мать. Они указали на дверь, ведущую в гараж, где и произошла трагедия. Прежде чем мы вошли, маленький аутичный ребенок лет пяти-шести, ползавший по полу, попытался протиснуться мимо моих ног, чтобы оказаться на залитом кровью полу гаража», — написал автор.

Пытаясь отодвинуть его, мужчина даже рассмеялся, искренне забыв о том, где он находится. Зайдя внутрь, он понял, что весь гараж и находившиеся в нем вещи были покрыты фрагментами головного мозга отца семейства, в том числе оружейный сейф, возле которого все и произошло, а также множество детских игрушек, все стены и даже потолок.

«Мы находили частички мозга в самых невероятных местах, в том числе внутри закрытых коробок и под вещами. Это был невероятно напряженный день, и мы никак не могли добиться идеального результата. Мы провели там больше 12 часов», — заключил автор.

