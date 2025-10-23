Мусорщик рассказал о самых странных выброшенных предметах

Работающий мусорщиком пользователь Reddit с ником DidacticCrow рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах. По его словам, достаточно часто в помойку отправляются секс-игрушки.

«Я видел кучу игрушек для взрослых, выглядевших при этом достаточно дорогими. Однажды мне попалась огромная вакуумная помпа для пениса. Приклеил ее на бок грузовика моего коллеги, когда он отвернулся, — написал автор. — Что касается других дорогих вещей, то, помимо инструментов и техники, я часто встречаю в мусоре наркотики».

Он добавил, что забирал себе выброшенные хорошие электроинструменты, игровые ноутбуки и камеры, а также деньги. Говоря о поразивших его находках, мужчина вспомнил, как однажды обнаружил в помойке урну с чьим-то прахом. Однако сильнее всего его испугала не она, а обычный пакет с использованными медицинскими иглами, который буквально взорвался у него в руках.

