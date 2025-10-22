Интернет и СМИ
Мужчина бросил крупную корпорацию ради работы дальнобойщиком в паре с женой

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Aleksandarlittlewolf / Freepik

Пользователь Reddit с ником Radudangratian рассказал о том, что побудило его отказаться от престижной работы в крупной корпорации и кардинально изменить род деятельности. По словам мужчины, теперь он трудится дальнобойщиком, при этом в качестве напарника он выбрал собственную жену.

«Хорошая зарплата, уютный офис, предсказуемый график — мы с женой решили, что это больше не та жизнь, которую мы хотим. Поэтому мы бросили все это и вместе стали водителями-дальнобойщиками. Теперь мы живем в дороге, пересекая Европу в грузовике, который служит нам и работой, и домом. Мы готовим в кабине, спим на парковках и проводим вместе почти каждую минуту. Это одновременно и тяжело, и прекрасно, и изнурительно, и спокойно», — написал автор.

По его словам, к смене работы его подтолкнула не самая благоприятная экономическая ситуация в его родной Румынии. Многие европейские работодатели начали искать дешевую рабочую силу в других странах, при этом инфляция продолжает расти. Благодаря выбору профессии дальнобойщика мужчина экономит на аренде жилья и при этом получил возможность посетить множество городов континента.

«В Европе это вообще довольно распространенное явление, и все больше женщин-водителей начинают работать в паре со своими мужьями или бойфрендами, чтобы зарабатывать деньги и смотреть мир вместе», — объяснил Radudangratian.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что пытался устроиться секретарем, но после собеседования получил отказ. Мужчина признался, что пришел в шок, когда узнал причину.

