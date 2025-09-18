Мужчина получил отказ после собеседования и пришел в шок из-за причины

Пользователь Reddit с ником Chanberry78 рассказал, что пытался устроиться секретарем, но после собеседования получил отказ. Мужчина признался, что пришел в шок, когда узнал причину.

«Мой процесс трудоустройства был в самом разгаре, я уже прошел собеседование и ждал звонок, и в конце концов мне перезвонили, но никто меня к этому не готовил. Девушка из отдела кадров сказала мне, что они не хотят со мной сотрудничать, потому что их обеспокоили фото и видео с насилием в одном из моих профилей», — написал автор поста, который хотел стать секретарем.

Когда мужчина спросил, о каком именно профиле идет речь, то девушка ему ответила, что аккаунт посвящен видеоигре и содержит изображения и видео, где бьют животных и пожилых людей. Услышал ответ, мужчина испытал шок. По словам автора поста, у него действительно был такой профиль, но он не пользуется им несколько лет.

Автор поста уточнил, что на странице он выкладывал ролики, посвященные игре Red Dead Redemption. В ней главному герою приходится вступать в перестрелки с противниками, грабить поезда, охотиться на животных и делать другие жестокие вещи.

«Что меня поразило, так это то, что им удалось найти этот дурацкий аккаунт шестилетней давности, который у меня был в свое время, там даже нет моего полного имени... И вот я впал в паранойю по поводу других возможных аккаунтов, которые у меня есть и которые я больше не помню. (...) Я понимаю, что такое случается с людьми, которые публикуют очень жестокий или другой провокационный контент, но не с видеоиграми многолетней давности», — добавил он.

