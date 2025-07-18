Испорченная курица стала причиной казуса на собеседовании

Пользователь Reddit с ником Plenty-Armadillo7040 рассказал о проблемах с желудком, настигнувших его в самый неподходящий момент. Их причиной стала его попытка приготовить себе накануне еду.

«Я решил приготовить себе "энергетический ужин" из курицы, риса и овощей. Но так сложилось, что я крайне нетерпелив и глуп. Эта курица была… сомнительной. Пахла она хорошо, выглядела похуже, но я торопился и подумал, что если ее как следует прожарить, то ничего страшного не случится», — написал автор.

Однако его расчет не оправдался. Примерно в три часа ночи его желудок взбунтовался, и остаток времени до утра мужчина провел, хаотично перемещаясь между спальней и туалетом. При этом на девять часов у него было назначено онлайн-собеседование с потенциальным работодателем.

«Минут через десять после его начала, прямо посреди ответа, мне пришлось резко выключить камеру и устремиться в туалет, где меня начало рвать наизнанку. При этом я все еще был в наушниках и услышал, как наниматель сказал мне: "Ну… не торопитесь". Само собой, я почти уверен, что работу я не получил», — заключил автор темы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о происшествии, закончившемся потопом из-за засоренного унитаза. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.