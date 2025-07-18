Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Испорченная курица стала причиной казуса на собеседовании

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Plenty-Armadillo7040 рассказал о проблемах с желудком, настигнувших его в самый неподходящий момент. Их причиной стала его попытка приготовить себе накануне еду.

«Я решил приготовить себе "энергетический ужин" из курицы, риса и овощей. Но так сложилось, что я крайне нетерпелив и глуп. Эта курица была… сомнительной. Пахла она хорошо, выглядела похуже, но я торопился и подумал, что если ее как следует прожарить, то ничего страшного не случится», — написал автор.

Однако его расчет не оправдался. Примерно в три часа ночи его желудок взбунтовался, и остаток времени до утра мужчина провел, хаотично перемещаясь между спальней и туалетом. При этом на девять часов у него было назначено онлайн-собеседование с потенциальным работодателем.

«Минут через десять после его начала, прямо посреди ответа, мне пришлось резко выключить камеру и устремиться в туалет, где меня начало рвать наизнанку. При этом я все еще был в наушниках и услышал, как наниматель сказал мне: "Ну… не торопитесь". Само собой, я почти уверен, что работу я не получил», — заключил автор темы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о происшествии, закончившемся потопом из-за засоренного унитаза. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Что заставило Братиславу передумать?

    Девственница победила переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду Бонни Блю

    В России заявили о противоречивости слов и действий Киева

    Стало известно о повышении расходов экс-замминистра обороны на дачу после начала СВО

    Вирусолог предостерег от купания в Москве-реке

    В США призвали Трампа осознать положение Украины

    В США допустили отказ от бомбардировщиков B-1B из-за России

    Маск назвал письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну подделкой

    В российском регионе нашли плантацию размером с несколько футбольных полей

    В Киеве выступили с жутким предупреждением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости