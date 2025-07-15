Подросток затопил дом собственной рвотой

Пользователь Reddit с ником lWouldGiveYouTheMoon рассказал о происшествии, закончившемся потопом из-за засоренного унитаза. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.

«Все началось, когда я уже отправился спать. Боль в животе в какой-то момент стала невыносимой, и я почувствовал, что рот заполняется слюной, поэтому мне пришлось бежать через всю комнату в ванную, чтобы успеть извергнуть рвоту, причем не только в унитаз, но и вообще на все вокруг», — пожаловался автор.

После этого он попытался спустить воду в унитазе, однако тот, судя по всему, засорился. Он убедился, что она не переливается за край и пошел за вантузом, однако, вернувшись, увидел ужасную картину.

«Вода в унитазе на самом деле не перестала течь и просто хлынула из него с такой скоростью, какой я никогда раньше не видел. То есть эту штуку буквально рвало моей рвотой! И эта рвотная вода просочилась под дверью комнаты моей сестры и залила там весь пол», — написал рассказчик, добавив, что к тому времени была уже глубокая ночь.

Сестра проснулась и разбудила отца, после чего они все втроем принялись отмывать ее комнату и ванную. Теперь автор уверен, что вся семья его ненавидит за этот ночной досуг.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра, после чего превратился в «уродливый фонтан фекалий».