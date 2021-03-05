Губерниев извинился перед хотевшим снять с россиян скальп отцом финского лыжника

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед отцом финского лыжника Йони Мяки. Его слова приводит Iltalehti.

Губерниев заявил, что неправильно понял слова Теро Мяки о желании снять с россиян скальп, так как тот лишь имел в виду, что финские лыжники продемонстрировали превосходство над отечественными спортсменами. Он пригласил Йони Мяки с отцом в гости, отметив, что причин для конфликта нет. «У меня нет никаких проблем с финнами. Произошло лишь недоразумение. Лучше уважать друг друга», — подытожил журналист.

1 марта Теро Мяки подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Он заявил, что сборная Финляндии сняла скальп с российских спортсменов, которые пришли к финишу третьими. В ответ Губерниев назвал его мудилой.

24 января на финише эстафеты на этапе Кубка мира между россиянином Александром Большуновым и Мяки произошла стычка. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее российский спортсмен признался, что сожалеет о поступке.

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