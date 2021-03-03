Участвовавший в стычке с Большуновым финн обвинил Губерниева в низости

Финский лыжник Йони Мяки, участвовавший в стычке с россиянином Александром Большуновым на этапе Кубка мира в Лахти, обвинил спортивного журналиста Дмитрия Губерниева в низости. Его слова приводит Ilta-Sanomat.

Мяки заявил, что слышал, как Губерниев назвал отца лыжника Теро Мяки мудилой, и отметил, что ожидал подобного после ситуации в Лахти. «Меня не удивляет, что подобное идет из этой страны. Жаль. Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достается отцу, ненормально», — посчитал он.

1 марта Теро Мяки подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. По его словам, сборная Финляндии сняла скальп с российских спортсменов, которые пришли к финишу третьими. В ответ Губерниев раскритиковал его.

24 января на финише эстафеты на этапе Кубка мира между Большуновым и Мяки произошла стычка. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее российский спортсмен признался, что сожалеет о поступке.