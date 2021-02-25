Участвовавший в стычке с Большуновым финн отреагировал на наказание для лыжника

Финский лыжник Йони Мяки отреагировал на наказание для россиянина Александра Большунова за стычку после финиша эстафеты в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти. Его слова приводит Ilta-Sanomat.

Мяки заявил, что рад профессиональному решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). «В будущем должны быть приняты четкие правила, чтобы быстро разрешать подобные ситуации», — посчитал спортсмен.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскрыла детали наказания Большунова за стычку с Мяки. Она рассказала, что лыжника ждет испытательный срок на ближайшие пять стартов чемпионата мира, а также штраф в размере примерно 160 тысяч рублей.

25 февраля также стало известно, что Большунов остался без медали в спринте классическим стилем, заняв четвертое место. Призерами стали норвежцы Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес и Ховард Сулос Таугбель.

Стычка между Большуновым и Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее Большунов признался, что сожалеет о поступке.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



