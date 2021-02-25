Большунов остался без медали в спринте на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов остался без медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира, который проходит в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за три минуты 1,3 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Валнес (плюс 0,66 секунды) и Ховард Сулос Таугбель (плюс 0,8 секунды).

Большунов стал четвертым (плюс 5,92 секунды). Еще один россиянин Сергей Устюгов занял пятое место (плюс 17,41 секунды). Последним финишировал швед Оскар Свенссон (плюс 20,49 секунды).

До мужского прошел также женский спринт, победительницей которого стала шведская лыжница Йонна Сундлинг. Россиянки не смогли пробиться в финал.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 23 февраля по 7 марта.