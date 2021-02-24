Вяльбе нашла лучший ответ иностранным критикам российского спорта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о нападках иностранных соперников. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Вяльбе посчитала, что это в целом характеризует отношение западных стран к России, и назвала лучшим ответом на критику победы в различных соревнованиях. По мнению главы ФЛГР, нацеленность на результат поможет лыжникам не реагировать на провокации. «Громче всех на пожаре кричит тот, кто пожар устроил. На войне все средства хороши, а спорт — это тоже война», — провела сравнение с военными действиями она.

23 февраля менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг одобрил заклеивание символики России. По мнению специалиста, России и так фактически запрещено участвовать в крупных соревнованиях.

Чемпионат мира по лыжным гонкам стартовал 23 февраля в Оберстдорфе. Он продлится до 7 марта. Отечественная команда выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо национального гимна будут использовать полную версию гимна Международной федерации лыжного спорта.